Elfvoudig kampioen Nadal slaat masterstoernooi Monte Carlo over

Rafael Nadal doet volgende week niet mee aan het masterstoernooi van Monte Carlo. De 36-jarige Spanjaard is nog niet fit genoeg, meldt hij op sociale media.

“Ik ben nog steeds niet klaar om op het hoogste niveau te spelen. Ik kan daarom niet deelnemen aan een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière, Monte Carlo. Daarom ga ik door met mijn voorbereiding, in de hoop snel terug te kunnen keren”, schreef de 22-voudig grandslamkampioen.

Nadal won het toernooi van Monte Carlo liefst elf keer. In 2018 was hij er voor het laatst de beste.

Nadal zijn laatste wedstrijd dateert van half januari. Hij verloor toen in de tweede ronde van de Australian Open van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De Spanjaard liep in dat duel een heupblessure op. Hij is op de wereldranglijst gezakt naar de veertiende plaats.