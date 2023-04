Honderden rugbyers en voetballers met hoofdklachten naar rechter

Ruim 150 voetballers en rugbyers die neurologische klachten hebben, hebben zich aangesloten bij een al lopende aanklacht tegen de wereldvoetbalbond FIFA en World Rugby. De spelers zeggen dat de bonden te weinig hebben gedaan om hen te beschermen tegen hersenschuddingen en andere klachten die ze hebben overgehouden aan de klappen op hun hoofd, zoals epilepsie, de ziekte van Parkinson en vroege dementie.

Het Engelse advocatenkantoor Rylands Garth, gespecialiseerd in zulke zaken, had eerder namens enkele honderden rugbyers al een rechtszaak aangespannen tegen de mondiale bond (World Rugby) en de nationale rugbybonden van Engeland en Wales. Daar komen nu 140 rugbyers en 15 voetballers bij, wat het totaal op 380 personen brengt. Het gaat volgens de advocaten om oud-sporters van uiteenlopende leeftijden, van 20 tot 70 jaar. De hoogte van de claim is niet bekend.

Voetballers zouden klachten hebben overgehouden aan het vele koppen en rugbyers aan de klappen die ze op hun hoofd te verduren krijgen. De rugbybonden verklaarden vorig jaar op basis van wetenschappelijke kennis maatregelen te nemen om de spelers te beschermen. Zo heeft World Rugby geadviseerd om in amateurcompetities alleen nog maar tackles tot de navel of lager toe te staan. In het voetbal hebben clubs een extra wisselmogelijkheid gekregen in het geval het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen.