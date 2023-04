Wielrenner Schelling wint tweede etappe in Ronde van Baskenland

Wielrenner Ide Schelling heeft de tweede etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. De 25-jarige renner van Bora-hansgrohe was na 193,8 kilometer tussen Viana en Leitza de snelste in de sprint van een klein groepje. Schelling bleef de Italiaan Matteo Sobrero en de Fransman David Gaudu voor.

Het is de eerste zege dit seizoen van Schelling en ook zijn eerste overwinning in de WorldTour. Met de zege neemt hij ook de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter, die de eerste etappe had gewonnen. Hij leidt met 4 seconden voorsprong op Sobrero en 6 seconden op Gaudu.

In de lange rit met vijf beklimmingen kwam de eerste aanval van een klassementsrenner van de Spanjaard Mikel Landa. Die probeerde het op de voorlaatste beklimming, de Saldias. Hij achterhaalde de overgebleven vroege vluchters, maar kon nooit echt ver weglopen. Vooraf aan de slotklim, de Arkiskil, werd de wielrenner van Bahrain-Victorious gegrepen.

De Fransman Lilian Calmejane probeerde het en ook de Spanjaard David de la Cruz demarreerde op de klim. Vlak voor de top werden ze teruggepakt en versnelde de Spanjaard Marc Soler. Na een snelle afdaling positioneerde Schelling zich het beste voor de sprint en bleef in de bochtige laatste kilometer iedereen voor.

De Colombiaanse winnaar van vorig jaar, Daniel Felipe Martínez, kreeg te maken met materiaalpech en liep een halve minuut achterstand op ten opzichte van klassementsrenners als Gaudu, Landa en de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

“De eerste overwinning dit seizoen en ik ben er extreem blij mee”, zei Schelling. “Maar om eerlijk te zijn snap ik niet dat de wielerunie UCI deze aankomst heeft goedgekeurd want het was veel te gevaarlijk. Ik zat goed in de afdaling en kon valpartijen ontwijken. Met 1 kilometer te gaan kwam alles bij elkaar en op 500 meter begon ik mijn sprint en wist ik dat met de bochten niemand er voorbij kon komen.”

“Een afdaling ingaan met een volledig peloton is vragen om problemen”, uitte Schelling zijn kritiek op de gevaarlijke finale. “Maar het is wat het is. Gelukkig kon ik op het einde het gaatje vinden. Ik had een heel moeizaam seizoen vorig jaar en wist niet zeker of ik mijn oude niveau weer zou halen. Maar dit jaar ben ik goed begonnen en dit is ongelofelijk.”

Het is de tweede profzege voor Schelling, die in 2021 de GP Kanton Aargau in Zwitserland won. Hij droeg in de Tour de France van 2021 ook enkele dagen de bollentrui van het bergklassement.