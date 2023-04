Zwemster Schouten na roerige tijd op de weg terug

Zwemster Tes Schouten is na een roerige tijd op de weg terug. De 22-jarige Bodegraafse verraste eind vorig jaar met twee individuele medailles op de WK kortebaan in Melbourne. Ze moest daarna wennen aan haar nieuwe status en raakte door ziekte het vertrouwen in haar lichaam kwijt.

Bij de kwalificatiewedstrijden van eind deze week in Eindhoven voor de WK langebaan in Japan wil Schouten laten zien dat ze weer helemaal terug is, nadat ze onlangs in Frankrijk tot haar eigen verrassing al haar Nederlandse records op de 100 en 200 meter schoolslag had aangescherpt. Ze hoopt komende zomer in het 50 meterbad in Fukuoka haar succes op de kortebaan te herhalen. “Dat is toch waar het om draait. De Spelen zijn ook op de langebaan en daar wil ik medailles winnen.”

Schouten verraste op de kortebaan met zilver en brons op respectievelijk de 100 en 200 meter schoolslag, maar aan het einde van de WK voelde ze zich niet lekker. In de periode daarna ging het niet veel beter. Twee maanden was Schouten aan het kwakkelen. Ze had af en aan koorts, kreeg een antibioticakuur en uiteindelijk ook een hartonderzoek. Maar buiten een griepvirus kwam er niet echt iets uit.

Uiteindelijk bleek haar succes bij de WK in AustraliĆ« van grote invloed te zijn. “Dat kwam toch een beetje als een shock. Toen ik thuis kwam, wilde ik vakantie gaan vieren en alles even loslaten. Maar iedereen wilde nog wat. En het ging eigenlijk altijd maar over de WK en over die medailles. Ook als ik over straat liep, was ik ook die mevrouw van de medailles.”

Schouten kon niet echt ontspannen, terwijl ze het juist nodig heeft om af en toe afstand te nemen. “Mijn coach, Mark Faber, wil ik in de vakantie het liefst drie weken niet spreken. Dat ligt niet aan Mark. Zo ben ik gewoon.”

Ter ontspanning gaat Schouten graag naar Bodegraven, waar haar ouders wonen. “Ik kijk dan het liefst voetbalwedstrijden van mijn tweelingbroer. Voor zijn team is vooral de derde helft belangrijk. Het is soms heel fijn om terug te komen naar dat ‘oude vertrouwde’ waar je vandaan komt. Iedereen ziet me hier gewoon als Tes.”

Schouten zegt daarin nu de juiste balans te hebben gevonden. Ze heeft inmiddels weer volop de training hervat, al gaat het voor haar gevoel nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Ze verraste ook zichzelf recentelijk met haar Nederlandse records en een olympische limiet bij wedstrijden in Frankrijk. “Het geeft voor mezelf een heel vertekend beeld. Maar het is ook niet zo dat je in een klap niet meer kan zwemmen of zo. Het is vooral de inhoud die ik mis.”