Belgische wielrenner Philipsen sprint naar zege in Scheldeprijs

Jasper Philipsen heeft woensdag de Scheldeprijs gewonnen. De Belgische wielrenner van Alpecin-Deceuninck bleef in de massasprint in Schoten de Australiƫr Sam Welsford (tweede) en de Brit Mark Cavendish (derde) voor. De Nederlander Dylan Groenewegen werd vierde. Zijn landgenoot Fabio Jakobsen kon niet meesprinten om de winst en bleef buiten de top tien.

Philipsen kreeg na afloop felicitaties van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel, die aanvankelijk niet mee zou doen maar met het oog op de klassieker Parijs-Roubaix van komende zondag extra wedstrijdritme op wilde doen. Van der Poel hielp Philipsen vorige maand al met de sprint in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. De Belg won toen twee etappes.

De Scheldeprijs is een eendagswedstrijd die in Schoten vaak in een sprint eindigt. Vorig jaar won de Noor Alexander Kristoff.