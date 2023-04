Bondscoach turnmannen ondanks blessureplaag positief richting EK

Bondscoach Dirk van Meldert is ondanks een blessureplaag in zijn ploeg positief gestemd over de kansen op een plaats bij de top 13 landenteams bij de EK turnen in Antalya. De Nederlandse ploeg verzekert zich daarmee van een teamticket voor de WK van later dit jaar, waar olympische startbewijzen te verdienen zijn.

“In de voorbereiding hebben we helaas wat uitvallers gehad”, zei Van Meldert. “Zodanig dat de onderhuidse ambitie om de top 8 te halen met dit team voor mij teruggaat naar een positie tussen de plekken 11 en 13. Dat kunnen deze jongens halen. Natuurlijk moet deze wedstrijd nog steeds geturnd worden en gaat het in de eerste plaats om hoe foutloos je turnt. Soms gebeuren er rare dingen als het het moment van de waarheid is. Laten we hopen dat we een goede wedstrijd hebben.”

Van Meldert zag voor de start van het kwalificatietraject Nederlands meerkampkampioen Jordi Hagenaar uitvallen met een rugblessure. Tijdens het EK-traject viel vervolgens Rick Jacobs (enkelblessure) uit en raakte meerkamper Martijn de Veer tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd geblesseerd aan zijn knie. “Het komt er nu op aan een nieuw plan te maken, om de jongens die in de ploeg zitten vertrouwen te geven. Het wordt spannend. Maar een plaats tussen de 11 en 13 is nog altijd realistisch.”

Bij de EK turnen behoort onder meer oud-turner Bart Deurloo tot Van Melderts begeleidingsstaf. Om de vraag of hij hem, getuige de blessureplaag, niet liever op de wedstrijdvloer had willen zien moest de bondscoach lachen. “Goh, Bart kan nog veel. Hij is natuurlijk al een tijd niet meer aan het trainen, maar hij zou nog wel kunnen turnen. Het zijn zijn eigen keuzes, die heb ik te respecteren. En dat doe ik ook.”

Recent heeft hij Deurloo daarom ook niet meer gepolst voor een terugkeer. “Ik heb weleens een toespeling gedaan, maar heb het niet op de spits gedreven.”

Ook Jeroen Jacobs, de bondscoach van de turnvrouwen, ziet de top 13 als realistisch doel. “We hebben een sterke ploeg. Tijdens een trainingsstage zetten we nu de laatste puntjes op de i. We spreken een aantal dingen af over de volgorde van turnen, de begeleiding en hoe we de wedstrijd aan gaan vliegen.”

De EK vinden van 11 tot en met 16 april plaats.