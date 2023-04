Rentree Van Baarle in klassieker Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle is fit genoeg om zondag deel te nemen aan Parijs-Roubaix, de wielerklassieker over Noord-Franse kasseien die hij vorig jaar won. De renner van Jumbo-Visma was een kleine twee weken geleden onderuitgegaan in de E3 Saxo Classic en moest vervolgens afzeggen voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Van Baarle ondervond last van een pijnlijke knie en heup maar is voldoende hersteld, bevestigde een woordvoerder van de ploeg. De 30-jarige Zuid-Hollander won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad, zijn eerste koers in het shirt van Jumbo-Visma. De afgelopen jaren reed hij nog in dienst van Ineos Grenadiers.