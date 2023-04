Turnster Wevers blij dat ze weer onderdeel van EK-ploeg is

Turnster Sanne Wevers is blij dat ze is opgenomen in de selectie voor de EK turnen in het Turkse Antalya. Dat zei de olympisch balkkampioene van 2016 tijdens een persmoment in het Topsportcentrum van Rotterdam.

Wevers voldeed tijdens de twee EK-kwalificaties aan de richtscore op het onderdeel balk en moest daarna afwachten of bondscoach Jeroen Jacobs haar daadwerkelijk zou opnemen in de vijfkoppige selectie. “Natuurlijk hoopte ik het, maar ik ging er niet keihard vanuit”, zei Wevers. “Ik was blij met mijn twee wedstrijden, maar dat gaf nog niet direct de garantie dat ik zomaar even opgesteld zou worden. Ik maakte mijn eigen positie bovendien spannend door alleen balk te doen. Ik ben blij dat ik weer onderdeel van het team ben.”

De turnster wist dat bondscoach Jacobs op basis van de kwalificatiewedstrijden een lastige puzzel te leggen had. “Het mooie daaraan was wel dat er een brede keuze was. Ik denk dat we een heel mooi team hebben, maar er had ook zomaar een wisseling in kunnen zitten. Dat geeft aan dat we in de breedte wat hebben staan.”

Wevers keert volgende week voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio terug op het internationale podium. Ook haar vader en coach Vincent Wevers maakt zijn rentree op de wedstrijdvloer nadat hij in maart door de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. “Ik ben blij dat Vincent er weer bij is en ons kan begeleiden. Maar het is vooral heel fijn dat we met zijn allen weer vooruit kunnen kijken. Dat de afgelopen tweeënhalf jaar afgerond is. Dat we met positiviteit en ambities staan en dat jullie weer over turnen schrijven”, lachte ze naar de journalisten.

Volgens technisch directeur Jeroen van Leeuwen zijn er de afgelopen tijd veel gesprekken geweest over de terugkeer van coach Wevers in de ploeg. “Begin januari werd dat uitgebreid met de gedachte dat Sanne terug zou komen. Ook heb ik open met de sporters gesproken om hun mening te horen. Daaruit bleek dat er genoeg draagvlak is om hem mee te nemen.”

Vraagtekens bij de sporters waren er volgens Van Leeuwen niet. “Wel reservering, in die zin dat ze aangaven dat ze het belangrijk vonden het gesprek aan te gaan. Eerst was er ook nog het conflict tussen Sanne en Vera van Pol dat opgelost moest worden. Uiteindelijk was er voor mij geen twijfel om Vincent toe te voegen aan de staf. Hij heeft met Naomi Visser én Sanne twee pupillen in de ploeg en kijkt ook op een goede manier naar de toekomst.”