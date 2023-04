Basketballers Clippers slaan aanval Lakers af

De basketballers van Los Angeles Clippers hebben de aanval van stadgenoot Lakers op de zesde plaats in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA afgeslagen. De Clippers wonnen met 125-118 en zijn zo dicht bij rechtstreekse plaatsing voor de play-offs. De eerste zes ploegen in de eindstand stromen door naar de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 wacht eerst een tussenronde, de zogenoemde play-inn.

Net als titelverdediger Golden State Warriors (vijfde) staat LA Clippers op 42 overwinningen tegen 38 nederlagen. Bij de Lakers is de verhouding 41-39. Voor deze teams volgen in het reguliere seizoen nog twee duels.

Voor de Clippers was het alweer de elfde zege op rij op de stadgenoot. Norman Powell was met 27 punten de topschutter bij de winnaars. LeBron James was namens de Lakers goed voor 33 punten. Zijn ploeg was bezig aan een opmars met vier overwinningen op rij.

Milwaukee Bucks en Denver Nuggets verzekerden zich van de eerste plaats in hun divisie die thuisvoordeel oplevert in de eerste ronden van de play-offs. De Bucks waren in de Eastern Conference met 97-93 te sterk voor Toronto Raptors. De Nuggets kunnen door de nederlaag van Memphis Grizzlies bij New Orleans Pelicans (138-131) de koppositie in de Western Conference niet meer verspelen.