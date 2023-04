Bloemendaal naar laatste vier Euro Hockey League, Pinoké niet

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. De winnaar van de afgelopen twee edities was op de eerste dag van de Final 8 met 7-2 te sterk voor de Duitse club Harvestehuder THC. Pinoké redde het in het Wagener Stadion niet in de kwartfinales en verloor met 3-2 van Royal Racing Club Bruxelles uit België.

Bloemendaal en Racing nemen het zaterdag tegen elkaar op bij de laatste vier. De andere twee kwartfinales zijn vrijdag. Daarin staan geen Nederlandse clubs.

De eindstrijd is maandag.