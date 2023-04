Franse leger vreest overbelasting tijdens Spelen Parijs 2024

Net als bij eerdere Olympische Spelen is ook Frankrijk van plan om tijdens Parijs 2024 het leger in te zetten om de veiligheid te garanderen. Maar bij legerleiding en regering zijn er zorgen over een mogelijke overbelasting, meldt persbureau AFP op basis van bronnen.

“Het is niet meer dan logisch dat het leger een bijdrage levert aan de veiligheid tijdens zo’n groot evenement”, zei Thierry Burkhard, stafchef van de Franse landmacht. Hij stelde een inzet van maximaal 10.000 soldaten in het vooruitzicht, vergelijkbaar met de “Op√©ration Sentinelle”-troepen die na de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs werden opgericht om te patrouilleren. “Aangezien het een uitzonderlijke gebeurtenis is, kan er een uitzonderlijke bijdrage zijn. De echte vraag voor mij is hoe vooruit te plannen omdat sommige zaken waarschijnlijk pas op het laatste moment zullen gebeuren.”

Organisatoren van de Spelen vrezen dat particuliere bedrijven niet in staat zijn de meer dan 20.000 benodigde beveiligers te rekruteren, wat tot druk zal leiden op het leger om de gaten te vullen. Een hoge ambtenaar vertelde AFP dat het organisatiecomit√© van de Spelen “er nooit in zal slagen het benodigde personeel uit de particuliere beveiliging aan te trekken”. Hoewel legerofficieren er de voorkeur aan geven dat hun troepen alleen patrouilles en bewakingsopdrachten uitvoeren is er volgens dezelfde bron “een kans dat het bevel komt dat ze veiligheidscontroles moeten uitvoeren”.

Gewezen wordt naar de Spelen van Londen 2012 toen de Britse regering enkele dagen voor de start nog 3000 soldaten beschikbaar moest stellen omdat de securitybedrijven tekortschoten.