Van Gerwen verliest bij laatste vier van Clayton in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft op de Premier League-avond in Birmingham in de halve eindstrijd verloren van Jonny Clayton. De Welshman was op de tiende avond van het seizoen met 6-3 te sterk voor Van Gerwen. Clayton maakte het af door 86 uit te gooien en hij besloot de partij met bulls-eye.

“Als je zo slordig bent, dan verdien je het niet om te winnen. Dan krijgt hij vertrouwen. Hij gooit geen ‘reet’ en dan moet je hem pijn doen. Maar hij deed wel alles op de juiste momenten”, zei Van Gerwen na afloop voor de camera van Viaplay. “Als je kansen krijgt moet je ze pakken, dan ga je zo’n wedstrijd winnen. Ik moet gewoon naar mezelf kijken.”

Van Gerwen (33) kwam tot een gemiddelde van slechts 98,15, terwijl het Clayton een stuk minder afging: 92,89. De Nederlander raakte slechts 23,1 procent van zijn dubbels, Clayton kwam uit op een uitgooipercentage van 54,5.

De laatste weekzege van Van Gerwen in de Premier League dateert van een maand geleden. Op 6 maart zegevierde hij in Liverpool, de zesde stop. Ook op de vierde en vijfde speelavond was hij de beste.

Clayton neemt het in de finale op tegen Gerwyn Price uit Wales of de Schot Peter Wright.

Volgende week donderdag is de Premier League in Brighton, een week later komen de beste darters naar Rotterdam.