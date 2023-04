Vrij van stress zwemt Steenbergen naar olympische limiet

Vorig jaar zat zwemster Marrit Steenbergen rond deze tijd nog in de stress of ze de limiet voor de WK wel zou halen. In twaalf maanden is er veel veranderd voor de 22-jarige Friezin. Op de openingsdag van de Eindhoven Qualification Meet voldeed ze op de 200 meter vrij moeiteloos aan de limiet voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Met een persoonlijk record van 1.56,22 bleef ze ruim onder de internationale eis van 1.57,26.

Haar successen op de Europese kampioenschappen vorig jaar in Rome hebben voor een ommekeer gezorgd. Steenbergen groeide onverwacht uit tot koningin van het toernooi in de Italiaanse hoofdstad met de gouden medaille op de 100 en 200 meter vrij, zilver op de 200 meter wisselslag en vier plakken op de estafettes. “Dit heeft mij heel veel vertrouwen gegeven”, zei Steenbergen in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion. “Ik maakte mij nu niet druk om de olympische limiet. Maar het is wel heel vet dat het dan met een persoonlijk record lukt.”

De hulp van een psycholoog bleek voor Steenbergen bij de EK een belangrijke sleutel. Mentaal is ze enorm gegroeid en kan nu ook meer aan in de training. “Dat is ook wel nodig om hard te zwemmen. De trainingen gaan supergoed. Mijn tijd nu laat zien dat hard werken loont”. Het geeft haar rust dat ze de olympische limiet op zak heeft. Al rekende ze zich ook nog niet helemaal rijk. Nederland mag twee zwemmers per individuele afstand afvaardigen naar de Spelen. “De kans is klein dat nog twee zwemsters harder gaan. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik heb in een jaar tijd ook hele grote stappen gemaakt van 1.58 naar 1.56. Dat kunnen anderen ook doen.”

Ze is nog niet echt bezig met Parijs 2024, maar merkt wel dat het olympische toernooi steeds meer gaat leven. Ze gaat zaterdag in Eindhoven ook voor een olympische limiet op de 100 meter vrij en de 200 meter wisselslag. “Dat zijn de nummers waarop ik er in Parijs wil staan. Maar er zijn eerst nog een heleboel andere wedstrijden.”

Steenbergen richt zich deze zomer op de wereldkampioenschappen langebaan in het Japanse Fukuoka. Het doel daar is het halen van individuele finales op haar drie afstanden. “Dat is mij bij een WK langebaan nog nooit gelukt. Natuurlijk wil ik meer, maar de internationale concurrentie op deze nummers is enorm groot. Velen hebben tijden die in de buurt komen van het wereldrecord. Maar ik ben zeker nog niet uitgegroeid en ik heb in Japan ook niets te verliezen.”

Ze maakt vrijdag bij de wedstrijden in Eindhoven ook even een uitstapje naar de 400 meter wisselslag. Deze afstand is mogelijk een project voor de toekomst. “Het is nu even een leuk uitje. Ik heb deze afstand laatst ook gezwommen en dat ging best goed. Misschien zit er iets in, maar dat is meer iets voor de toekomst.”