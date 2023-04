Wielrenster Guazzini breekt bekken bij verkenning Parijs-Roubaix

De Italiaanse wielrenster Vittoria Guazzini heeft tijdens de verkenning voor Parijs-Roubaix een bekkenbreuk opgelopen bij een valpartij. Haar Franse ploeg FDJ – Suez meldt dat de 22-jarige renster in de buurt van finishplaats Roubaix ten val kwam en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Haar team noemt het wegvallen van Guazzini “een groot verlies”. De Italiaanse is bezig aan haar tweede seizoen in Franse loondienst. Ze haalde dit voorjaar het podium van de koersen Le Samyn en de Trofeo Alfredo Binda (telkens derde), werd vorige week vierde in Dwars door Vlaanderen en eerder zevende in de Ronde van Drenthe.

Parijs-Roubaix voor vrouwen vindt zaterdag voor de derde keer plaats, een dag voor de mannen. Vorig jaar won de Italiaanse Elisa Longo Borghini, voor de Belgische Lotte Kopecky. Die is dit jaar, na haar tweede opeenvolgende zege in de Ronde van Vlaanderen, opnieuw een van de favorietes.