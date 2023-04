Zwemster Steenbergen voldoet aan olympische limiet op de 200 vrij

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion op de 200 meter vrij voldaan aan de olympische limiet voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Ze tikte aan in een tijd van 1.56,22. De regerend Europees kampioene op de 200 meter vrij bleef daarmee ruim onder de internationale eis van 1.57,26.

“Dit is echt super goed. Het is een persoonlijk record. Ik ben er heel blij mee dat ik mij nu plaats voor de Spelen. Ik was er nog niet zo mee bezig, want het duurt nog even. Maar het is fijn dat dit nu gelukt is”, aldus Steenbergen na haar race.

Per land mogen maximaal twee zwemmers meedoen aan de individuele nummers op de Spelen van volgend jaar.