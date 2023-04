Colombiaan Higuita wint vijfde etappe in Ronde van Baskenland

Wielrenner Sergio Higuita heeft de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Bora-hansgrohe was na een heuvelachtige rit over 164,5 kilometer met start en finish in Amorebieta de snelste van een groep van zo’n twintig wielrenners met daarin alle klassementsrenners. De Italiaan Andrea Bagioli werd tweede, de Deen Mattias Skjelmose derde.

De Deense kopman van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, gaat als leider in het algemeen klassement de laatste rit in Baskenland in. Vingegaard eindigde als tiende in de rit. Hij heeft met nog een etappe te gaan 13 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa, de Fransman David Gaudu staat derde op 31 seconden.

Het is de tweede ritzege van de Bora-ploeg in de Ronde van Baskenland. Ide Schelling won eerder de tweede etappe.