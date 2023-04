Competitieleider marathonschaatsen Hut na acht jaar weg bij KNSB

Schaatsbond KNSB moet op zoek naar een nieuwe competitieleider bij het marathonschaatsen. Willem Hut stopt er na acht jaar mee.

“Ik kijk met voldoening terug op deze periode, waarin we samen het nodige hebben kunnen realiseren voor de marathonsport”, zegt de 40-jarige Hut. “Het is nu aan iemand anders om dit verder uit te bouwen.”

Hut was zelf marathonschaatser. Na zijn actieve sportcarrière begon hij in 2015 als competitieleider en disciplinemanager bij de KNSB. In die functie had Hut onder meer de taak om te bepalen wanneer het verantwoord was om wedstrijden op natuurijs te rijden. Hut gaf halverwege december goedkeuring aan de eerste marathon van het voorbije seizoen op Nederlands natuurijs in het Friese dorp Burgum.

“We zullen Willem enorm missen: zijn bevlogenheid als competitieleider en zijn scherpte als disciplinemanager”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Het is voor een groot deel aan zijn inzet te danken dat het marathonschaatsen staat waar het nu staat.”