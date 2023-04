Griekspoor tegen Wawrinka op masterstoernooi in Monte Carlo

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het masterstoernooi van Monte Carlo op tegen Stan Wawrinka. De 38 jaar oude Zwitser, drievoudig grandslamwinnaar, heeft van de organisatie een wildcard ontvangen. Hij won het masterstoernooi in 2014.

Botic van de Zandschulp werd bij de loting gekoppeld aan een qualifier. Mocht hij de speler uit het kwalificatietoernooi verslaan, dan treft hij wederom de Noor Casper Ruud. De beste tennisser van Nederland heeft in zijn loopbaan al drie keer van Ruud gewonnen, zo ook vorige maand tijdens het masterstoernooi van Miami. Ruud is de nummer 5 van de wereld.

Het masterstoernooi van Monte Carlo begint zondag. Novak Djokovic maakt in Monaco zijn rentree. De nummer 1 van de wereld ontbrak in Indian Wells en Miami omdat hij de Verenigde Staten niet in mocht omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz zijn er beiden niet bij in Monte Carlo.