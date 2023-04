Otter volgt Wessels op als coach van de coaches bij NOC*NSF

Jeroen Otter start op 1 juni bij sportkoepel NOC*NSF als coach van de coaches van het zogenoemde High Performance Team. De voormalig bondscoach van de shorttrackers is de opvolger van Francesco Wessels, die vertrekt naar het ministerie van Defensie.

Otter zegt toe te zijn aan een volgende stap. Het afgelopen jaar nam hij een pauze en werd hij in de functie van bondscoach van de shorttrackers opgevolgd door voormalig shorttracker Niels Kerstholt. “Gedurende de twaalf jaar bij de KNSB heb ik vele doelen bereikt, maar tijdens mijn sabbatical merkte ik dat ik toe was aan een volgende stap. Aansluiten bij het NOC*NSF High Performance Team voelt als een geweldige uitdaging. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de KNSB de shorttrack hoog in het vaandel houdt en ik zal deze spectaculaire sport vanuit mijn nieuwe positie zeker met grote belangstelling blijven volgen.”

Otter vertrekt door de overgang bij schaatsbond KNSB. Hij gaat zijn expertise en kennis inzetten ten behoeve van de gehele topsport in Nederland. “Jeroen is een van de meest inspirerende coaches die ik ken”, zegt André Cats, de directeur topsport van de sportkoepel. “Hij heeft een visie op topsport die hij uitstekend onder woorden kan brengen. We zijn trots dat hij zich gaat inzetten voor de doorontwikkeling van het vak van topcoach. In die rol zal hij een grote bijdrage kunnen leveren aan het succes van TeamNL.”

De hedendaagse topsportcoach is manager van een multidisciplinaire begeleidingsstaf, stelt Cats. “Was voorheen de coach de leider die eenzijdig het trainingsplan aan de sporter opgelegde, tegenwoordig is er sprake van teamwork met de sporter. Dat vereist andere skills. Jeroen heeft laten zien deze vaardigheden te bezitten en collega-coaches te kunnen begeleiden om in complexe situaties optimaal te blijven functioneren.”

Naast het begeleiden van topsportcoaches gaat Otter na de Spelen van Parijs ook meerdere topsportprogramma’s adviseren in de rol van prestatiemanager, meldt het NOC*NSF.