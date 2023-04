Schouten zwemt opnieuw Nederlands record op 200 meter school

Zwemster Tes Schouten heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar het Nederlands record op de 200 meter schoolslag verder aangescherpt. In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven kwam ze in de finale tot een tijd van 2.22,21. De 22-jarige zwemster uit Bodegraven had de nationale toptijd sinds 18 maart al met 2.23,28 op haar naam staan.

Schouten zwom dat record bij wedstrijden in het Franse Saint-Germain-En-Laye. Ze voldeed eerder al aan de olympische limieten op de 100 en 200 meter schoolslag.

Bij de Eindhoven Qualification Meet verbeterde Marrit Steenbergen vrijdagochtend het Nederlands record op de 400 meter wisselslag. De 23-jarige Friezin, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, zette in de series een tijd van 4.44,28 neer. Daarmee bleef Steenbergen bijna een halve seconde onder de 4.44,73 die Wendy van der Zanden in 2016 in Londen klokte.

De Friezin bleef wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) en de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53). Steenbergen voldeed donderdag op de eerste dag wel aan de olympische limiet op de 200 meter vrije slag.