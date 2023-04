Springruiter Smolders heeft podium in zicht bij wereldbekerfinale

Springruiter Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha een podiumplaats in beeld. De 42-jarige Brabander staat na de tweede wedstrijd op de zevende plaats in het klassement, met uitzicht op de medailles. Smolders begint zaterdag met 5 strafpunten aan de finale, die uit twee rondes bestaat.

De Zwitser Pius Schwizer en Andreas Schou uit Denemarken gaan aan de leiding. Zij zijn nog altijd foutloos. De Zweedse wereldkampioen Henrik von Eckermann neemt met 1 strafpunt de derde plaats in.

Smolders, die woensdag foutloos was gebleven in de eerste wedstrijd in de staat Nebraska, gooide er donderdag met Monaco N.O.P. wel een balk af en ontbrak daardoor in de barrage. De Brabander pakte vorig jaar zilver bij de wereldbekerfinale in Leipzig, achter de Zwitserse winnaar Martin Fuchs. In 2016 eindigde Smolders ook als tweede.

Jur Vrieling viel toen zijn paard Long John Silver 3 N.O.P. struikelde. Daardoor is de wedstrijd voor de 53-jarige Groninger voorbij.