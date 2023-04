Tennisser Griekspoor loopt halve eindstrijd mis in Marrakech

Het is tennisser Tallon Griekspoor niet gelukt zich te plaatsen voor de halve eindstrijd van het ATP-toernooi van Marrakech. De nummer 35 van de wereld, als vierde geplaatst op het graveltoernooi in Marokko, verloor met 6-3 2-6 6-2 van Roberto Carballés Baena. De 30-jarige Spanjaard is de mondiale nummer 82.

In totaal vonden er in de 2 uur en 9 minuten durende wedstrijd elf servicebreaks plaats. Griekspoor werd liefst zes keer gebroken.

Griekspoor liep in de voorbereiding van het gravelseizoen een enkelblessure op. Hij moet een operatie ondergaan, maar die hoopt hij uit te kunnen stellen tot na het gravelseizoen. De nummer 2 van Nederland reist nu door naar Monte Carlo voor het masterstoernooi van volgende week.

Botic van de Zandschulp verloor in Marrakech al in de tweede ronde. Hij had net als Griekspoor een bye in de openingsronde.