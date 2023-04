Turnster Volleman mist EK in Antalya door griep

Turnster Tisha Volleman kan komende week niet meedoen aan de EK turnen in het Turkse Antalya. De 23-jarige Volleman kampt met griepverschijnselen en reist daarom zaterdag niet af naar Turkije. Vera van Pol zal haar bij de EK vervangen. Dat meldt technisch directeur Jeroen van Leeuwen vrijdagavond.

De ploeg bestaat naast Van Pol verder uit Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Sanna Veerman. Van Pol was in eerste instantie aangewezen als niet-meereizende reserve.

Dat Van Pol nu alsnog is opgenomen in de selectie betekent ook dat ze weer in één ploeg zit met Wevers, die afgelopen juni nog uit de Nederlandse selectie stapte vanwege een conflict met Van Pol. De Oranje-turnster zou in een interview Dagblad de Limburger te veel hebben gezegd over de inhoud van een vertrouwelijk gesprek, waarna Wevers aangaf zich niet meer veilig te voelen in de nationale selectie. Inmiddels is dat conflict volgens Wevers bijgelegd.

De EK vinden van 11 tot en met 16 april plaats. Doelstelling van de Nederlandse ploeg is het behalen van een plek bij de beste dertien landen om zo als team plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.