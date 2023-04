Van der Poel ziet genoeg renners die Parijs-Roubaix kunnen winnen

Mathieu van der Poel ziet niet één topfavoriet voor de winst in Parijs-Roubaix van zondag. Volgens de kopman van Alpecin-Deceuninck zijn er in de Noord-Franse kasseienklassieker meer kanshebbers dan in de Ronde van Vlaanderen van afgelopen zondag. “Je moet een beetje geluk hebben. In mijn ogen kunnen meer renners deze wedstrijd winnen.”

Van der Poels vader Adri riep rivaal Wout van Aert uit tot topfavoriet, maar daar was de Belg van Jumbo-Visma het zelf niet mee eens. Van der Poel denkt dat Parijs-Roubaix Van Aert beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen, maar wil hem ook niet uitroepen tot dé absolute topfavoriet.” Hij noemt verder de namen volgens hem die iedereen verwacht. “Ganna, Küng, Pedersen, Asgreen en Lampaert, meer renners kunnen winnen.”

Over zijn eigen kansen is Van der Poel positief. “Ik ben goed hersteld van de Ronde van Vlaanderen”, zei hij over zijn tweede plaats van afgelopen zondag. “In de Scheldeprijs voelde ik me al vrij goed. De Ronde ligt me wel beter dan Roubaix, maar als ik dezelfde benen heb, moet ik mee kunnen doen voor de winst.”

De wielrenner zegt zich comfortabel te voelen op de fiets nu de rugproblemen voorbij zijn. “Daarnaast rijd ik ook minder wedstrijden, dan is het makkelijker om echt tot het gaatje te gaan en het beste uit mezelf te halen. Mensen vergeten dat soms, maar van het WK veldrijden tot Roubaix is een lange periode. Er zijn veel doelen en de buitenwereld, de ploeg en ikzelf verwachten er ook veel van, daarom hebben we gekozen iets minder te koersen.”

Van der Poel acht de kans klein dat hij na Parijs-Roubaix nog in actie komt in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. “De kans is miniem. Na Parijs-Roubaix las ik een langere rustperiode in om nog eens op mijn best te zijn in de Tour de France. Dan gaan we via een hoogtestage in waarschijnlijk La Plagne via de Ronde van Zwitserland naar de Tour.”