Vijf debutanten in handbalselectie voor eerste duel met Zweden

Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters heeft vijf debutanten opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor de oefeninterland tegen Zweden van vrijdag in Almere. Judith van der Helm, Donna Bakker, Daphne Luchies, Alieke van Maurik en Loïs van Vliet maken kans op hun eerste speelminuten voor Oranje.

Johansson laat tegen Zweden een aantal ervaren internationals aan de kant. Estavana Polman krijgt rust. Onder anderen Laura van der Heijden, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt en Tess Wester zitten in het Topsportcentrum op de tribune. Keepster Wester maakt haar rentree bij Oranje nadat ze vierenhalve maand geleden was bevallen van een dochter.

Nikita van der Vliet en Zoë Sprengers zijn geblesseerd. Nederland en Zweden staan zaterdag opnieuw tegenover elkaar in een oefenduel.