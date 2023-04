Wielrenner Teunissen terug bij Intermarché voor Parijs-Roubaix

Wielerploeg Internarché-Circus-Wanty heeft Mike Teunissen terug voor Parijs-Roubaix. Teunissen moest zich vorige week afmelden voor de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen wegens een luchtweginfectie.

Teunissen miste geen enkele editie van Parijs-Roubaix sinds 2016 en eindigde drie keer in de top 20. In 2019 kwam hij als zevende over de streep in Roubaix, zijn beste resultaat.

De Belgische ploeg rijdt de klassieker vooral met een jonge ploeg. Teunissen krijgt gezelschap van de Belgen Dries De Pooter, Baptiste Planckaert, Laurenz Rex en Gerben Thijssen. Daarnaast start Intermarché met de Deen Julius Johansen en Madis Mihkels uit Estland.

Wielrenners Taco van der Hoorn, Biniam Girmay uit Eritrea en de Belg Aimé De Gendt, die ten val kwamen in de Ronde van Vlaanderen, zijn niet inzetbaar voor Intermarché in Parijs-Roubaix.