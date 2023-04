Zeilster Bouwmeester wint prestigieuze Troféo Princesa Sofia

Marit Bouwmeester heeft zich al op de voorlaatste dag van de Troféo Princesa Sofia verzekerd van de titel in de Ilca 6-klasse. Ze gaat de medalrace van de prestigieuze zeilwedstrijd bij Palma de Mallorca in met een voorsprong van 35 punten op de Australische Zoe Thomson, de nummer 2 van het klassement.

“Als je terugkomt na een zwangerschap en nog niet alle uren hebt kunnen maken, weet je niet vooraf of het lukt. Hou je het vol, al die lange dagen op het water de hele week? Maar ik ben heel erg blij met waar ik nu sta. Mede dankzij de fantastische begeleiding die ik heb gehad na mijn zwangerschap”, zei de 34-jarige Bouwmeester.

“Dit is mijn niveau tot nu toe. Ik heb drie trainingskampen kunnen doen en daarna zijn we weer begonnen met racen. Ik win Vilamoura, het EK en dan dit. Dat had ik niet per se verwacht en daar ben ik wel heel blij mee, want hiermee plaats ik me voor het olympisch testevent deze zomer, waar maar één zeiler per land per klasse heen kan. Maar die voorsprong doet me niet zo veel.”

Maxime Jonker staat derde, op 36 punten van Bouwmeester: 48 om 84.