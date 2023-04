De Waard en Toussaint zwemmen olympische limiet op 100 meter rug

Zwemsters Maaike de Waard en Kira Toussaint hebben bij de Eindhoven Qualification Meet op de 100 meter rugslag onder de richttijd voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs gezwommen.

In een spannende finale in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion bleef De Waard Toussaint net voor. De Waard finishte in een tijd van 59,65. Toussaint eindige als tweede in 59,88.

De olympische limiet voor de Spelen volgend jaar in Parijs staat op 59,99. Nederland mag in 2024 twee zwemmers per individuele afstand afvaardigen naar de Franse hoofdstad.