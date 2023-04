Discuswerpster Van Klinken begint seizoen sterk

Atlete Jorinde van Klinken heeft zich in haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar meteen laten zien. De Nederlandse kwam bij het discuswerpen tot een afstand van 67,05 meter. Dat was haar tweede prestatie ooit en een afstand die ruim ligt boven de internationale limiet (64,20) voor deelname aan de wereldkampioenschappen, komende zomer in Boedapest.

Van Klinken, die een persoonlijk record heeft van 70,22 meter, leverde haar prestatie op de Triton International bij haar laatste poging. Ze moest alleen de Amerikaanse olympisch kampioene Valarie Allman voor zich dulden: 70,25 meter.

De in de VS woonachtige atlete uit Assen, ook actief in het kogelstoten, werd vorig jaar zowel op de EK als de WK vierde bij het discuswerpen. Haar persoonlijk record stamt uit 2021, vorig jaar kwam ze niet in de buurt.