Dressuuramazone Zweistra overtreft zichzelf in wereldbekerfinale

Dressuuramazone Thamar Zweistra is als vijfde geëindigd in de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. De uit het Zeeuwse Schore afkomstige amazone zette daarmee met Hexagon’s Ich Weiss haar beste prestatie ooit in een internationaal kampioenschap neer. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl won haar tweede wereldbeker op rij.

De Nederlandse afvaardiging in Omaha was drastisch uitgedund door het wegvallen van Dinja van Liere en Marieke van der Putten. Van Liere, een kandidaat voor het podium, moest zich woensdag terugtrekken omdat haar toppaard Hermes N.O.P. niet fit was. Van der Putten zegde kort voor de kür op muziek af nadat haar Deense ruin Torveslettens Titanium RS2 lichte koliekverschijnselen had vertoond. Woensdag was ze nog als achtste geëindigd in de grand prix. Zweistra was begonnen met de zesde plaats.

Zweistra kwam tot een score van 78,205 procent, net geen persoonlijk record. “Ik had liever nog 80 procent gehaald, maar dan had ik wat minder foutjes moeten maken”, vertelde ze. “Het duurde even totdat Hexagon’s Ich Weiss ontspande aan het begin van de kür. Normaal heeft hij niet zo veel last van spanning. Maar dat duurde iets langer dan ik verwacht had. Zodra hij de spanning kwijt was, was hij er echt weer. Daar was ik best trots op.”

Vorig jaar eindigde Zweistra in Leipzig bij haar debuut in een wereldbekerfinale met de nu 10-jarige schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss op de elfde plaats. Ze maakte ook deel uit van het team dat vorig jaar op de WK van Herning als vijfde eindigde en daarmee kwalificatie voor de Spelen van Parijs 2024 afdwong.

Winnares Von Bredow-Werndl hield met haar merrie TSF Dalera BB de Deense Nanna Skodborg Merrald (Blue Hors Zepter) en de Duitse Isabell Werth (DSP Quantaz) achter zich. Von Bredow-Werndl kwam tot een score van 90,482 procent.