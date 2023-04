Frijns niet langer fabriekscoureur bij Audi

Na zeven jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen autocoureur Robin Frijns en autoproducent Audi. De Limburger was sinds 2017 fabrieksrijder bij het Duitse team, onder meer in de DTM-klasse.

“Aan alle goede dingen komt een einde”, schrijft de 31-jarige Frijns op Instagram. “Na zeven jaar een officiële fabriekscoureur van Audi te zijn geweest, is het voor mij tijd voor iets anders. Ik bedank iedereen voor de geweldige tijd.” Frijns noemt zijn eerste zege in de DTM-klasse, nota bene voor eigen publiek in Assen, als mooiste herinnering. Zijn laatste zege namens Audi behaalde hij afgelopen najaar in de 24 Uur van de Nürburgring.

Frijns is namens ABT Motorsport actief in de Formule E. Daarin maakte hij twee weken geleden in het Braziliaanse São Paulo zijn rentree na een gecompliceerde pols- en handbreuk, een gevolg van een crash half januari in Mexico-Stad.