Handbalsters winnen na inhaalrace in oefenduel opnieuw van Zweden

De handbalsters van Oranje hebben net als vrijdag een zege geboekt op Zweden. In Almere maakte de ploeg van bondscoach Per Johansson in de tweede helft een achterstand ongedaan om met 39-32 te winnen. Vrijdag werd het 31-27 voor Nederland.

Oranje keek zaterdag al snel tegen een 4-0-achterstand aan en bij rust stond Nederland met 21-17 achter. Het werd zelfs 24-17 en Zweden leek ditmaal te gaan winnen. In het laatste kwartier viel de Scandinavische productie echter stil en scoorde Zweden nog maar drie keer.

Laura van der Heijden en Lois Abbingh kwamen beiden zeven keer tot scoren in Almere, zowel Bo van Wetering als Kelly Vollebregt nam vijf doelpunten voor haar rekening.

De handbalsters komen pas in oktober weer bij elkaar. Het EK begint eind november en wordt gespeeld in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.