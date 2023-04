Tennisser Brouwer naar kwartfinales in Houston na zege op Isner

Tennisser Gijs Brouwer heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Houston. De nummer 123 van de wereld zorgde in de tweede ronde voor een verrassing door de Amerikaan John Isner met 6-4 7-6 (4) te verslaan. De 37 jaar oude Isner was in 2018 de nummer 8 van de wereld.

De partij tussen Brouwer en Isner werd zaterdagochtend om 11.00 uur plaatselijke tijd afgemaakt. Brouwer had eerder in de week de eerste set met 6-4 gewonnen en keek in de tweede set tegen een 6-5-achterstand aan. Hevige buien maakten het vrijdag niet mogelijk het duel te voltooien.

In het restant won Brouwer zijn servicegame, waarna het aankwam op een tiebreak. Daarin nam Isner een 3-1-voorsprong, maar de Nederlander gunde hem vervolgens nog maar één punt.

De 27-jarige Brouwer, geboren in Houston, neemt het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Denis Kudla en J.J. Wolf. Ook de kwartfinales worden zaterdag gespeeld. De halve eindstrijd en de finale zijn zondag.