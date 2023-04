Van Baarle kan in wielerkoers Parijs-Roubaix bandendruk aanpassen

Dylan van Baarle is een van de drie renners van wielerploeg Jumbo-Visma die zondag in Parijs-Roubaix gebruikmaakt van de zogenoemde KAPS-technologie. Die is ontwikkeld door het Eindhovense bedrijf Gravaa en zorgt ervoor dat renners de bandendruk tijdens de wedstrijd kunnen aanpassen, zodat deze gedurende de hele koers optimaal is voor elke ondergrond. In Parijs-Roubaix wordt afwisselend over asfalt en kasseistroken gereden. Op die laatste ondergrond is een lagere bandenspanning voordelig.

Behalve Van Baarle, vorig jaar winnaar van de Noord-Franse klassieker, maken ook zijn ploeggenoten Christophe Laporte en Edoardo Affini gebruik van het door de internationale wielrenunie UCI goedgekeurde technische snufje. Volgens de producent biedt die de mogelijkheid om “meer grip en comfort op kasseien te krijgen en minder rolweerstand op een hardere ondergrond”.

De ploeg deed in december tijdens een verkenning van het parcours een eerste test en liet na trainingen deze week de keuze om de KAPS-technologie, te bedienen met een knop op het stuur, te gebruiken over aan de renners. Wout van Aert, de Belgische topfavoriet, koos ervoor om dat niet te doen.

Renners van Team DSM rijden met een vergelijkbare, door Scope-Atmoz ontwikkelde technologie.