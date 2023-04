Vingegaard sluit met ritzege in stijl af in Ronde van Baskenland

Jonas Vingegaard heeft de Ronde van Baskenland gewonnen. De Deense kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma won ook nog eens op overtuigende wijze de slotrit, met start en finish in Eibar. Vanzelfsprekend kwam de leidende positie van de Deen, die vorig jaar zegevierde in de Ronde van Frankrijk, in de Spaanse etappekoers niet meer in gevaar.

De Brit James Knox werd op 47 seconden tweede in de slotetappe. De Spanjaard Ion Izagirre won op 49 seconden de sprint om de derde plaats.

Vingegaard sloot in de eindstand af met 1 minuut en 12 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa. Izagirre werd op 1.29 derde. Vingegaard is de eerste Deen op de erelijst van de ronde, waar hij de Colombiaan Daniel Martinez opvolgt. Hij boekte dit seizoen al acht zeges. In het Baskenland won hij naast de zesde ook de derde en de vierde rit. In februari boekte hij drie ritzeges en eindwinst in de O Gran Camino.