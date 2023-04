Wielrensters jagen op eerste Nederlandse zege in Parijs-Roubaix

Nederlandse wielrensters als Lucinda Brand, Marianne Vos en Lorena Wiebes jagen op de eerste Nederlandse zege in de derde editie van Parijs-Roubaix. Daarvoor moeten ze 145,4 kilometer en vooral achttien kasseistroken overbruggen.

De beroemde klassieker Parijs-Roubaix kende in 2021 de eerste editie voor wielrensters. De Britse Lizzie Deignan won na een solo als eerste, voor Marianne Vos. Een jaar later was het opnieuw een renster van Trek-Segafredo die won, de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Ploeggenote Lucinda Brand werd toen derde.

De koers start zaterdag rond 13.45 uur in Denain. De eerste kasseistrook volgt na ruim 60 kilometer. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur. De Nederlandse wielrensters Annemiek van Vleuten en Demi Vollering ontbreken.

De mannen rijden zondag de ‘Hel van het Noorden’.