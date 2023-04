Zwemster Steenbergen voldoet aan olympische limiet op de 100 vrij

Zwemster Marrit Steenbergen heeft op de derde dag van de kwalificatiewedstrijden voor de WK deze zomer en de Spelen van volgend jaar aan de olympische limiet op de 100 meter vrij voldaan. In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven won de 23-jarige Friezin de finale in een persoonlijk record van 53,10. De internationale eis op de 100 meter vrij staat op 53,61.

De regerend Europees kampioene op de 100 meter vrij voldeed bij de Eindhoven Qualification Meet eerder al aan de olympische limiet op de 200 meter vrij en de 200 meter wisselslag. Op de 200 meter wisselslag verbeterde ze zaterdagochtend in de series het Nederlands record. Ze tikte aan in een tijd van 2.09,99. Het oude record stond met 2.10,21 sinds april 2014 op naam van Femke Heemskerk.

Ze zwom vrijdag met 4.44,28 ook een nieuwe nationale toptijd op de 400 meter wisselslag.