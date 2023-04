Basketballers LA Clippers maken geen fout in strijd om play-offs

De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de strijd om een plek in de play-offs geen fout gemaakt. De Clippers wonnen zaterdagavond voor eigen publiek met 136-125 van Portland Trail Blazers en behielden daardoor de vijfde plaats in het westen. Zondag is de laatste speeldag in de reguliere competitie van de NBA.

De Clippers nemen het dan op tegen Phoenix Suns, dat zich als nummer 4 in het westen al heeft verzekerd van deelname aan de play-offs. Als de club uit LA wint, treft het de Suns over een paar dagen ook in de eerste ronde van de play-offs. Zowel LA Clippers als titelverdediger Golden State Warriors – dat op de zesde plaats staat – heeft 43 wedstrijden gewonnen en er 38 verloren. Los Angeles Lakers en New Orleans Pelicans staan daar vlak achter met 42 zeges en 39 nederlagen.

De eerste zes clubs in de eindstand gaan rechtstreeks de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 strijden komende week in een zogeheten play-in om de laatste twee plekken in de play-offs. In het oosten is al bekend welke zes clubs zich rechtstreeks plaatsen en welke vier ploegen nog kans maken via de play-in.