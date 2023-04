Golfer Koepka vergroot op Masters in de regen zijn voorsprong

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft op de Masters in Augusta zijn leidende positie verstevigd. Koepka vergrootte tijdens de derde ronde zijn voorsprong op de Spanjaard Jon Rahm tot vier slagen. De derde ronde op de Augusta National Golf Club kon vanwege de aanhoudende regen en de wind echter door geen enkele golfer worden afgemaakt.

Zo legden Koepka en Rahm slechts zes holes af. Zij moeten zondag eerst de resterende twaalf holes afmaken en beginnen daarna aan hun slotronde. Opvallend is de hoge klassering van de Amerikaanse amateurgolfer Sam Bennett, die voorlopig derde staat met zeven slagen achterstand op zijn landgenoot.

“Het is super lastig”, zei Koepka, die op -13 staat. “Je hebt de regen waar je mee moet dealen en het is ijskoud. Dat maakt het allemaal niet makkelijk. Ik moet zondag nog 29 of 30 holes spelen, maar daar maak ik me geen zorgen om. Dat hoort erbij. Dit zijn de Masters. Ik denk dat niemand dat dan erg vindt.”

De eerste major van het jaar wordt flink verstoord door de weersomstandigheden. Dat begon al vrijdag, toen het golftoernooi werd gestaakt nadat als gevolg van de harde wind bomen waren omgevallen op de baan. Bijna veertig golfers moesten zaterdag eerst nog hun tweede ronde afmaken.

Tiger Woods, vijfvoudig winnaar van het groene jasje in Augusta, voorkwam ternauwernood dat hij voor het eerst sinds 1996 de ‘cut’ miste op de Masters. Van de 54 golfers die zich plaatsten voor het slotweekeinde, staat de 47-jarige Amerikaan nu op de laatste plaats in het klassement met negen slagen boven par.