Golficoon Woods haakt geblesseerd af op Masters

Golfer Tiger Woods heeft vanwege een blessure de Masters in Augusta moeten staken. De 47-jarige Amerikaan schreef op Twitter dat hij opnieuw last heeft gekregen van een peesplaatontsteking onder zijn voet, het gevolg van zijn verzwakte rechterbeen dat verbrijzelde door zijn zware auto-ongeval in februari 2021.

Woods, in 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019 winnaar van het groene jasje in Augusta, had ternauwernood de ‘cut’ gehaald. Dat deed hij voor de 23e keer op rij op de Masters, een evenaring van het record van Gary Player en Fred Couples. Alleen in 1996, toen Woods nog als amateur meedeed, wist hij zich niet te plaatsen voor het weekeinde. De Amerikaan ontbrak in de Masters van 2021 als gevolg van zijn auto-ongeluk.

De vijftienvoudig majorwinnaar kon in zijn 25e deelname aan de Masters niet meedoen om de winst. Hij stond onderaan het klassement toen de derde ronde zaterdag vanwege de regen en harde wind werd onderbroken. Woods had zeven holes afgewerkt en moest zondag eigenlijk de resterende twaalf holes van zijn derde ronde nog spelen.

De voormalig nummer 1 van de wereld maakte vorig jaar op de Masters zijn rentree nadat hij veertien maanden aan de kant had gestaan.