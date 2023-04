Laatste duel tussen Van der Poel en Van Aert dit wielervoorjaar

Met Mathieu van der Poel en Wout van Aert als favorieten vertrekt om 11.10 uur vanuit Compiègne een omvangrijk peloton voor de 120e editie van Parijs-Roubaix. Tadej Pogacar, vorige week winnaar van de Ronde van Vlaanderen, ontbreekt in de klassieker over Noord-Franse kasseien. De Sloveen acht zichzelf nog niet kansrijk en denkt een paar kilo aan gewicht nodig te hebben.

Het is voorlopig de laatste keer dat de Nederlander van Alpecin-Deceuninck en de Belg van Jumbo-Visma, rivalen zowel in het veld als op de weg, elkaar treffen. Daarbij is het de vraag of Van Aert topfit is. Donderdag bij de verkenning klaagde hij over pijn aan knie en ribben door een val in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel is in topvorm. Vorige week werd hij tweede in ‘de Ronde’ en doordeweeks hielp hij zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen nog aan de winst in de Scheldeprijs.

Onderweg van Compiègne naar Roubaix liggen 29 kasseistroken over samen ruim 54 kilometer. De bekendste stroken zijn die van het Bos van Wallers (op 95 kilometer van de wielerpiste in Roubaix) en Carrefour de l’Arbre (op 17 kilometer). Ze liggen er naar alle waarschijnlijkheid droog bij, er is dit weekeinde geen regen voorspeld. Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar, is een van de renners die met een apparaatje rijdt waarmee hij al fietsend zijn bandendruk kan aanpassen.

De finish wordt verwacht iets na 17.00 uur.