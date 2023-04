Dylan van Baarle heeft moeten opgeven in Parijs-Roubaix. De renner van Jumbo-Visma, vorig jaar winnaar van de Noord-Franse wielerklassieker, was op de kasseistrook van het Bos van Wallers, een berucht punt in koers, onderuit gegaan.

Niet veel later bevestigde zijn ploeg dat Van Baarle niet meer in koers is. De Zuid-Hollander begon het seizoen met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, maar kende daarna veel pech. Zo miste hij, mede door een val in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen.