Sagans laatste Parijs-Roubaix eindigt met val

Peter Sagan is bij zijn laatste optreden in Parijs-Roubaix uitgevallen. De Slowaak van de Franse wielerploeg TotalEnergies kwam ten val op de tweede van 29 kasseistroken. In zijn val nam Sagan onder anderen de Italiaan Daniel Oss en en de Belg Piet Allegaert mee. Sagan stapte net als zijn ploeggenoot Oss niet meer op.

Sagan (33) kondigde eind januari aan dat hij bezig is aan zijn laatste jaar als wielrenner op de weg. De drievoudig wereldkampioen gaat zich focussen op het mountainbiken. Hij wil in die discipline meedoen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Om zich daarop voor te bereiden, zal hij nog wel wat kleinere koersen rijden, maar in wedstrijden als Parijs-Roubaix zien ze de Slowaak niet meer.

Sagan won Parijs-Roubaix in 2018. In zijn afscheidstournee langs de zogenoemde wielermonumenten kent hij weinig geluk. Vorige week moest de Slowaak de Ronde van Vlaanderen ook al voortijdig verlaten nadat hij betrokken was geweest bij een massale valpartij. Over zijn verwondingen is nu nog niets bekend.