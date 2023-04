Tennisser Brouwer grijpt in Houston naast finaleplaats

Tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Houston. De 27-jarige tennisser verloor in twee sets van de als eerste geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe: 4-6 1-6.

Brouwer had voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van een ATP-toernooi bereikt door een zege op de Amerikaan J.J. Wolf. Hij had zaterdag eerder voor een verrassing gezorgd door John Isner, de voormalig nummer 8 van de wereld, in twee sets te verslaan.

Tegen Tiafoe, de nummer 15 van de wereldranglijst, was Brouwer, zelf de nummer 123, niet opgewassen. In de eerste set brak de Amerikaan de opslagbeurt van Brouwer op 3-3. Hij benutte op 5-4 meteen zijn eerste setpoint.

Tiafoe won daarna ook meteen de servicebeurt van Brouwer in de tweede set. De in Houston geboren Nederlander leverde daarna nog eens zijn opslag in en moest op 5-1 op eigen service het eerste matchpoint van de Amerikaan toestaan. Tiafoe sloeg meteen toe.

Brouwer werd op het laatste moment toegelaten tot het toernooi na een reeks afmeldingen. Het Amerikaanse graveltoernooi werd de afgelopen dagen gehinderd door de regen, waardoor de restanten van de tweede rondes op zaterdag gespeeld moesten worden, evenals de kwartfinales. Brouwer had tot aan de halve finales geen set verloren op het toernooi.