Zwemster Schouten scherpt ook Nederlands record 100 school aan

Zwemster Tes Schouten heeft in Eindhoven ook haar Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De 22-jarige Bodegraafse klokte in de series 1.05,71, waarmee ze twee tienden onder de tijd dook die ze vorige maand in Frankrijk neerzette (1.05,92).

Schouten verbeterde vrijdag bij de Eindhoven Qualification Meet ook al haar nationale record op de 200 meter schoolslag. Ze won de finale in 2.22,21, ruim een seconde sneller dan vorige maand in het Franse Saint-Germain-en-Laye.

De schoolslagspecialiste heeft zowel op de 100 als 200 meter al voldaan aan de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka en de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Kim Busch voldeed zondagochtend in Eindhoven aan de olympische eis op de 50 meter vrije slag. Busch klokte 24,68 seconden, twee honderdsten onder de limiet (24,70). Marrit Steenbergen bleef daar met 24,84 boven. Steenbergen verbeterde de afgelopen dagen in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion de nationale records op de 200 en 400 meter wisselslag en voldeed op de 100 en 200 vrij aan de eisen voor de Spelen in Parijs.

Bij de mannen dook Kenzo Simons op de 50 vrij met 21,91 opnieuw onder de olympische limiet (21,96). Thom de Boer bleef daar met 22,02 net boven. De Boer, die op dit sprintnummer meedeed aan de Spelen van Tokio, krijgt later op zondag een nieuwe kans in de finale.