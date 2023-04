Bloemendaal wint finale Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben maandag in de finale van de Euro Hockey League het Duitse Rot-Weiss Köln verslagen. Het werd in Amstelveen onder de nodige regenval 1-0 voor de formatie van coach Rick Mathijssen, die het evenement daarmee voor de derde keer op rij won.

Vorig jaar ging de finale ook al tussen beide clubs. Bloemendaal won toen met wat ruimere cijfers, 4-0.

In het tweede kwart kwamen de Nederlandse hockeyers op voorsprong, nadat ze in het eerste deel al een overwicht hadden. Teun Beins scoorde na een reeks van opeenvolgende pogingen uit de zesde strafcorner van Bloemendaal, nadat Tim Swaen de bal fraai had afgelegd.

“Het moest van de strafcorner komen”, reageerde Beins bij de NOS. “Het lukte in eerste instantie niet, maar gelukkig hadden we de nodige variaties achter de hand. Verder hebben we een beetje gewonnen op een manier die past bij Bloemendaal. In de eerste helft hadden we veel kansen, waarvan we er te weinig hebben benut. Dat lag ook wel aan hun keeper, die het goed deed. Anders hadden we vermoedelijk vaker gescoord. Na de rust hebben we goed verdedigd. We weten hoe we de zaak dicht moeten houden en we kregen dan ook geen doelpunt tegen. Dit is een mooi succes.”

Mogelijkheden deden zich in het tweede deel inderdaad weinig voor. De Duitsers probeerden het wel, maar slaagden er niet in echt gevaarlijk te worden. Bloemendaal hoefde niet zo nodig meer en drong ook niet zo heel veel meer aan.

Bloemendaal won voor de zesde keer in totaal de Euro Hockey League. Rot-Weiss Köln won één keer het Europese bekertoernooi en dat was in 2017.

De hockeysters van Den Bosch wonnen eerder op de dag de Euro Hockey League voor vrouwen. In het Wagener-stadion besliste Frédérique Matla het duel met het Spaanse Club Campo de Madrid, 1-0.