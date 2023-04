Motorcrosser Herlings vierde in Grote Prijs van Zwitserland

Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de Grote Prijs van Zwitserland op de vierde plaats geëindigd. De fabrieksrijder van KTM finishte in de tweede manche ook op die plek, na in de eerste als zesde over de streep te zijn gekomen. De zege op het circuit van Frauenfeld ging naar de 22-jarige Fransman Maxime Renaux op zijn Yamaha, Calvin Vlaanderen (Yamaha) werd vijfde in de eindstand.

“Het ging niet helemaal geweldig”, reageerde Herlings. “Ik voelde me ook wat gespannen. Hoewel ik een goede start had in de eerste manche viel ik daarna wat terug. Ik had ook wat tegenslag. Het was geen goed weekeinde, maar ook weer geen slecht weekeinde. Verder kijk ik nu alweer vooruit naar de volgende race. We gaan proberen bepaalde dingen te verbeteren.”

Herlings, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, vierde in maart zijn rentree in de MXGP met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Eind maart won hij vervolgens de Grote Prijs van Sardinië. Dat was zijn 39e overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal. Het record van de Belg Stefan Everts komt in zicht. Everts won 101 grands prix.

De Spanjaard Jorge Padro, die in Zwitserland de eerste manche won, verstevigde zijn leidende positie in de strijd om het wereldkampioenschap. Met 155 punten heeft hij 21 punten voorsprong op Herlings. Renaux is op 24 punten derde, Vlaanderen staat vijfde.

Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de belangrijkste motorcross-klasse. De Grote Prijs van Zwitserland was de derde wedstrijd dit seizoen in de reeks om de titel.