Turner De Munck voelt de druk toenemen bij EK

Turner Loran de Munck (23) voelt bij de EK turnen in Antalya de druk langzaam toenemen. De Munck greep vorig jaar nog EK-zilver op voltige en haalde op datzelfde toestel ook de WK-finale. Met de Europese titelstrijd die dinsdag van start gaat is hij daardoor één van de medaillekandidaten.

“Er is iets meer druk. Veel mensen, maar vooral ikzelf, hebben verwachtingen”, zegt De Munck. “Dat brengt een bepaalde lading met zich mee. Je bent toch langer van tevoren met zo’n EK bezig, vooral omdat je weet dat het haalbaar is om in de finale te komen en een medaille te halen. Dat blijft in je hoofd zitten en dat geeft extra ‘pressure’. Tijdens de trainingen denk ik er meestal niet aan, maar als ik in bed lig ga ik erover nadenken. Af en toe zijn er van die momenten dat ik denk: ‘het is wel een dingetje’.”

Na een succesvol EK in München verspeelde De Munck eind vorig jaar bij de WK in Liverpool de kans op een medaille door een val bij zijn afsprong. “Dat bleef vervolgens nog maanden in mijn hoofd ronddwalen”, erkent hij nu. “Tot in mijn slaap aan toe. Dan word je wakker en heb je die finale weer herbeleefd in je dromen. Het is zonde wat daar is gebeurd. Je gaat je afvragen waar het door kwam. Bij die finale kwam zoveel kijken: dat heb ik misschien wel onderschat. Die ervaring neem ik nu mee.”

Bovendien veranderde hij zijn oefening en verhoogde hij zijn moeilijkheidsscore met een paar tienden. “Maar tegelijkertijd kost de oefening me iets minder energie. Een element wat lang duurde en veel energie kostte heb ik eruitgehaald. In begin van mijn oefening doe ik er een element bij: een hele draai op een arm. Dat is zo snel voorbij dat het weinig energie kost. Het loopt nu makkelijker door. Als ik mijn oefening goed turn is een finale mogelijk.”

De Nederlandse turners komen dinsdag in de derde en laatste subdivisie in actie. “Misschien is dat een nadeel, want dan ga ik stiekem naar alle scores kijken”, lacht De Munck. “Dat zou ik niet moeten doen, maar je bent toch benieuwd wat al die andere gasten gedaan hebben. Uiteindelijk moet ik me vooral proberen af te sluiten en mijn eigen ding doen.”

Naast individuele belangen draait het in Antalya vooral ook om het team, meent De Munck. Een plek bij de beste dertien landenteams levert namelijk een WK-teamticket op. Bij de WK worden vervolgens olympische startbewijzen verdeeld. “Op de drie toestellen die ik doe wil ik een goede bijdrage leveren om die top 13 te kunnen halen. De weg naar Parijs begint deze week.”