Turnster Van Pol schakelt van ‘vakantiemodus’ naar EK

Voor turnster Vera van Pol was de weg naar de EK turnen in het Turkse Antalya er eentje van schakelen op het laatste moment. De 29-jarige Limburgse was oorspronkelijk reserve voor het titeltoernooi, maar werd door een ziekmelding van Tisha Volleman alsnog opgeroepen.

“Eigenlijk zou ik deze week met mijn ouders op vakantie gaan naar Antalya”, lachte Van Pol na de podiumtraining. “Vrijdagavond zat ik in de trein op weg naar mijn ouders in Limburg toen ik een belletje van bondscoach Jeroen Jacobs kreeg dat ik tóch naar de EK mocht.”

De ‘vakantiemodus’ ging uit en veranderde in veel regelen. “Ik had mijn vakantiespullen natuurlijk in mijn koffer, dus ik heb mijn vriend gebeld en gevraagd of hij mijn koffer met turnspullen wilde inpakken. Zodoende is alles op tijd goedgekomen en sta ik hier.”

Ondanks de last-minute wijziging is ze er klaar voor. “Ik was als reserve bij de laatste trainingsstage voor de EK en de trainingen zitten in mijn lichaam. Als ik moest invallen was ik er sowieso klaar voor. Dat is nu niet anders. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik hier nu met een ander gevoel sta.”

“Als je er als reserve in komt dan is alles eigenlijk mooi meegenomen. Je voelt daardoor wat minder druk. Ik kan ontspannener turnen en dan gaat het vaak beter”, zegt ze.

Haar pijlen zijn in eerste instantie vooral gericht op het teamresultaat. Met Oranje wil ze bij de top-13 landenteams eindigen om zodoende een teamticket voor de WK af te dwingen. “Eerst wil ik het met het team goed doen, dan zien we daarna wel wat er individueel uitkomt.”

Dat Van Pol nu alsnog is opgenomen in de selectie betekent ook dat ze weer in één ploeg zit met Sanne Wevers, die afgelopen juni nog uit de Nederlandse selectie stapte vanwege een conflict met Van Pol. De Oranje-turnster zou in een interview met dagblad De Limburger teveel hebben gezegd over de inhoud van een vertrouwelijk gesprek, waarna Wevers aangaf zich niet meer veilig te voelen in de nationale selectie. Volgens beide turnsters is dat conflict inmiddels bijgelegd.

“Natuurlijk is er veel gebeurd”, zegt Van Pol. “We hebben voor de EK-kwalificaties een gesprek gehad en onze verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Natuurlijk moet datgene wat gebeurd is slijten en dat is nog even wennen. Maar eigenlijk gaat het binnen de ploeg allemaal weer heel natuurlijk en automatisch. Ik heb vooral heel veel zin in het toernooi.”

De Nederlandse vrouwenploeg komt woensdag in actie bij de EK.