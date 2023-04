Zwemcoach Faber: Schouten en Steenbergen op eenzame hoogte

Bondscoach Mark Faber is tevreden met het resultaat van de kwalificatiewedstrijden voor de WK zwemmen deze zomer en de Spelen van volgend jaar. De ploeg voor de wereldtitelstrijd in Japan en de Spelen in Parijs heeft volgens de trainer na de races in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion aardig vorm gekregen. “Ik ben blij hoe het is gegaan”, keek Faber terug op de Eindhoven Qualification Meet. “De kern voor de WK in Fukuoka is wel rond. Ons doel was om zwemmers al vroeg kwalificatie voor de Spelen te laten afdwingen. Een paar mensen hebben dat verrassend goed gedaan.”

Faber noemde schoolslagspecialiste Tes Schouten en Marrit Steenbergen, die sterk zwom op de vrije slag en de wisselslag, als positieve uitschieters. De twee zwemsters voldeden aan olympische limieten en zwommen nationale records op hun afstanden. “Ze hebben tijden gezwommen die meetellen in de wereld. Er mogen twee zwemmers per afstand naar de Spelen. Er kunnen mensen nog harder gaan, maar Tes staat op eenzame hoogte op de schoolslag en dat geldt ook voor Steenbergen op haar afstanden. Zij kunnen met een rustig hart naar Parijs kijken. Na de Spelen in Tokio waren er zorgen na het afscheid van Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. Maar ik ben blij dat er nieuwe namen zijn opgestaan. Dat geeft ook zeker inspiratie voor de club eronder. Er is zeker talent. Er zijn ook diverse limieten gezwommen voor de jeugdtoernooien. We zijn lekker aan het doorgroeien.”

Bij de mannen was Faber te spreken over Kenzo Simons, die opnieuw onder olympische richttijd op de 50 meter vrij bleef. De 21-jarige Thomas Jansen haalde de WK-limiet voor de 400 meter wisselslag. “Voor de Spelen moet hij nog wel een stuk harder, maar hij kan naar Fukuoka om te groeien.” Met oog op de samenstelling van de estafettes heeft Faber in Eindhoven ook goede dingen gezien. Voor de Spelen mikt hij op de 4×200 meter vrij, 4×100 meter vrij en 4×100 meter wissel bij de vrouwen en de 4×100 wissel voor de gemengde teams. “Die meiden zijn Europees kampioen op de 4×200 meter vrij. Ze hebben zich goed verder ontwikkeld. De tijden zijn aangescherpt.”

Bij de mannen heeft hij ook ingezet op de 4×100 meter vrij. Maar een aantal kandidaten voor deze estafette, zoals Jesse Puts, kampt met blessures. “We moeten kijken of dat nog gaat lukken. Bij de NK in juni moeten we voor de WK de balans opmaken.”